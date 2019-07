Maarten van der Weijden ligt alweer in het water en Lilian Marijnissen steunt Murat in Turkije

Verdrin­king Volkel: ‘Allochto­nen lopen een verhoogd risico in het water’

1 juli VOLKEL - Een verdrinking zoals afgelopen zaterdag in Volkel, waarbij een 19-jarige man uit Polen om kwam, is nooit voor honderd procent uit te sluiten. Dat zeggen zowel de Reddingsbrigade Nederland als de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). Beide instanties herkennen zich in het beeld dat enkele kwetsbare groepen een verhoogd risico lopen in het water. Bij Billy Bird Hemelrijk hielden op het moment van het ongeluk circa vier mensen toezicht.