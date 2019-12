Maarten van der Weijden gaat voor nieuw wereldrecord, Olcay Gulsen smacht naar de zon

Honden Een roedel sledehon­den is zo snel als de zwakste hond

10:47 GILZE - De hond is door de eeuwen heen de oudste en meest trouwe metgezel van de mens. In de achtste aflevering van deze serie over de rol van de viervoeter in ons dagelijks leven aandacht voor de sledehond. Een sledehondenwedstrijd met karren rond de bossen van Gilze. De regionale vereniging Mushing for All Holland ziet dit als het beste alternatief bij gebrek aan sneeuw. Maar straks reizen ze af naar koudere oorden.