Maarten van der Weijden bereikt nieuwe mijlpaal en La Fuente danst erop los

Nieuwe Stint te laat voor schoolsei­zoen in Zuid-Nederland: noord en midden mogen hopen

6:00 De verbeterde Stint komt voor Zuid-Nederland niet op tijd. Dat laat de fabrikant uit Nijkerk in een brief weten aan zijn klanten. Scholen en organisaties van kinderdagopvang in Noord- en Midden-Nederland mogen nog hopen dat de elektrische bolderkar op tijd wordt geleverd voordat het nieuwe schooljaar begint.