Maarheeze ziet de komst van 12 ‘superladers’ niet zitten, omwonenden vrezen verkeersdrukte

Woningbouw­plan Raadhuis­straat Moergestel even in de ijskast: ‘Steeds meer groen en open plekken worden volgebouwd’

DEN HAAG/MOERGESTEL – Het bouwplan voor appartementen aan de Raadhuisstraat in Moergestel ligt voorlopig stil. De Raad van State wil voorkomen dat al bouwvoorbereidingen worden getroffen voor de einduitspraak in een zaak over bezwaren van de buurt.