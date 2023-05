Maandag nog als Feyenoord-spelersvrouw op de Coolsingel, nu gaat Noor Omrani zélf voor de landstitel

Kokos­scherm op geluidswal om snelwegge­luid bij Steegsche Velden in Best te weren

BEST - Een 2 meter hoog scherm van kokos moet geluidsoverlast van de A2 tegengaan. Het scherm komt bovenop de nog aan te leggen, bijna 7 meter hoge, geluidswal bij Steegsche Velden in Best.