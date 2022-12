Maand wachten op soa-test bij GGD terwijl je mogelijk chlamydia hebt, dan maar betalen voor test?

Podcastserie GigaBrabander GigaBrabander is een initiatief van studenten van de Fontys Hogeschool voor de Journalistiek gericht op Brabantse studenten die uit Brabant zijn verhuisd voor hun studie. De uitzendingen zijn gemaakt door Meike Marchand, Roos Le Rutte, Fleur Broeders, Rard van der Hoven, Lotus Bisseling, Marloes Smits en James de Haan. Aflevering ‘GigaGeil’ is verderop in dit bericht te beluisteren.

Beperkt aantal consulten

Wie probeert een afspraak te maken bij het Centrum van Seksuele Gezondheid van de GGD, weet dat het telefonisch zo makkelijk nog niet is. ‘Welkom bij het Centrum van Seksuele Gezondheid, de GGD West-Brabant. Belt u voor het maken van een afspraak, toets dan een 4.’ [...] ‘Helaas is het niet mogelijk om een afspraak te maken vanwege drukte. Wij verbreken nu de verbinding.’

Die lange wachtrijen hebben met een aantal dingen te maken, weet expert van Soa Aids Nederland Hanna Bos. ,,Door de stijgende populariteit van de GGD heeft de overheid een plafond gegeven. Ze mogen dus maar een beperkt aantal consulten doen.”

,,De GGD kiest er dan voor, en terecht, om de meest kwetsbare mensen te zien”, vervolgt ze. ,,Denk dan aan mensen die niet in staat zijn zorg te vinden, homoseksuele mannen en sekswerkers. Dat soort groepen prioriteert de GGD.”

Luister hier naar de podcast:

Wacht niet te lang

Dat soa’s niet alleen fysieke klachten kunnen hebben, weet arts en seksuoloog Judith Price van Soa Zorg Bunnik. ,,De mentale klachten die je zou kunnen krijgen verschillen vaak per patiënt.” Ze ziet de impact op mentale gezondheid in haar praktijk. Schaamte is daar een voorbeeld van. ,,Sommige patiënten durven mij niet te vertellen dat ze hiv hebben. Dat geeft ook een enorme eenzaamheid.”

Ook zijn er patiënten die met regelmaat terugkomen voor een soa-test, terwijl die mensen enkel hebben gezoend. ,,Ik moet een soa-test dan echt uit hun hoofd praten. Ze lopen het risico dan niet, maar ze willen het wel per se uitsluiten. Het kan dus ook echt een angst zijn voor soa’s en die angst heeft invloed op je mentale gezondheid.”

Dan maar betalen voor test?

Het belangrijkste advies van Bos is om niet naar de GGD, maar naar de (studenten-)huisarts te gaan. ,,Als er geen plek is bij de GGD en de huisarts niet te betalen is, kies dan voor de betrouwbare aanbieders.” Dit is volgens haar een lijstje met betrouwbare aanbieders van de private soa-testen. Vaak heeft de website van de universiteit ook een link naar de studentenarts die daarbij betrokken is. Er is wel een verschil met de GGD, hier betaal je namelijk wel voor je test. ,,Maar ja, als je wel bij de GGD terecht kan, lucky you, dat is natuurlijk hartstikke fijn!”

De soa-thuistest wordt in sommige gevallen als goedkopere optie dan de eigen huisarts gezien. ,,Uit automatisme zouden we dan naar de Kruidvat lopen om daar de goedkoopste thuistest te halen. Niet doen, want deze zijn onbetrouwbaar”, aldus Bos. ,,Bij de apotheek kan je wel betrouwbare hiv-testen kopen.”

Dan zijn er ook nog soa-testen die je online kunt kopen. Maar pas op, want er is daar veel verschil in kwaliteit. ,,Het kan goed werken als je ze zelf afneemt en naar een goed laboratorium stuurt. Je moet wel van tevoren weten op welke soa je moet testen en wáár je moet testen”, adviseert de soa-expert. ,,Met de uitslag kan je gewoon naar de huisarts gaan waar je gelijk behandeld wordt.”