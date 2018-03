Maak van je tuin een liefdesnestje, plaats een kastje

Video Boosheid om Brabantse trucker die live op Facebook enorm tekeer gaat: 'Ik hoop dat dit dorp afbrandt'

10:55 GELDROP – Een trucker uit Geldrop heeft deze week een vrachtwagenlading aan haatreacties over zich heen gekregen. Aanleiding is een filmpje waarin hij in een klein dorpje zwaar asociaal rijgedrag vertoont. Hij plaatste het zelf trots op Facebook en reageert nu gelaten onder de ontstane ophef. ,,Alleen het taalgebruik had best minder gekund."