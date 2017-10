Maak kennis met... Hipsterpiet en Glutenpiet

De evolutie van Sinterklaas' trouwe partner is in volle gang. In Arnhem en omstreken doet de 'Hipsterpiet' dit jaar zijn intrede bij de Sinterklaasintocht. In Gouda doet voor het eerst een Glutenvrije piet mee, die kinderen met een glutenintolerantie voorziet van glutenvrije pepernoten en ander snoepgoed.

De klassieke Zwarte Piet blijft in Arnhem, maar krijgt naast de bekende pages, herauten en blazers gezelschap van bebaarde collega's van wie het gelaat ietwat bruin kleurt. Met deze toevoeging probeert stichting Die Blide Incomst van Sinterniclaesz meer variatie te brengen in de Arnhemse intocht op 18 november.

Volledig scherm © ANP Met de toevoeging van Hipsterpiet beoogt het comité de sinterklaastraditie zowel te behouden als te vernieuwen. ,,Je kunt hem ook Spaanse piet noemen’’, zegt bestuurslid Harro de Jong. ,,Met zijn donkere gelaat, snor en baard heeft hij onmiskenbaar Spaanse trekjes en is hij onherkenbaar voor kinderen. Daarmee past hij heel goed bij Sinterklaas.’’

Geen gekleurde- en roetveegpieten

Gekleurde pieten, zoals regenboogpieten of stroopwafelpieten, zijn in Arnhem niet te zien als Sint aanmeert. Vorig jaar liepen die ook niet mee, in tegenstelling tot in veel andere plaatsen in Nederland.



Het bezwaar van de organisatie is dat kinderen kleurenpieten en roetveegpieten herkennen. ,,Naar ons gevoel verliest de piet dan zijn overtuigingskracht’’, zegt De Jong. ,,Het figuur moet het juist hebben van het mysterie.’’ Secretaris Albert van den Brul is nog iets stelliger: ,,Een kleurenpiet is net een clown. En onze intocht is geen carnavalsoptocht.’’

Collega's, geen knechten

Het vervangen van alle Zwarte Pieten door Hipsterpieten is voor het Arnhemse comité nog een brug te ver. ,,Maar we sluiten het niet uit voor de toekomst'', zegt Van den Brul.



Voor het comité staat voorop dat de intocht tegemoet moet komen aan het belang van diversiteit en dat deze niet de intentie heeft om te discrimineren. ,,Ik noem als Sint mijn pieten bewust collega's en geen knechten’’, vult De Jong aan. ,,Ik zie in mijn rol als sinterklaas de samenwerking met de hoofdpiet als een duobaan.’’

Glutenvrije Piet

De glutenvrije Zwarte Piet in Gouda is een initiatief van Monique Steevens. De moeder van twee kinderen met glutenintolerantie vervulde deze rol vorig jaar zelf bij de intocht in Zwolle. ,,Het viel zo in de smaak dat in samenwerking met de Nederlandse Coeliakie Vereniging is besloten in meer gemeenten een glutenvrije Zwarte Piet te laten meelopen. Gouda is een van de eerste steden in Nederland die zich hiervoor aanmeldde.''

Volgens Steevens heeft ongeveer 1 procent van de Nederlandse bevolking een vorm van glutenintolerantie. Wie er echt veel last van heeft, kan bij het binnenkrijgen van gluten onder meer te kampen krijgen met langdurige buikloop. ,,Dat is de reden waarom kinderen met glutenintolerantie niets kunnen aannemen van Zwarte Piet en dat is natuurlijk sneu.''

Vlag

De nieuwe Zwarte Piet is onder meer te herkennen aan een vlag met het glutenvrij-logo op zijn rug. Waarschijnlijk rijdt hij ook met een bakfiets die is versierd met groene vlaggetjes.

Het strooigoed dat deze Piet bij zich heeft wordt vooraf met zorg verpakt in kleine plastic zakjes, zodat er geen verwarring met het reguliere strooigoed kan ontstaan.