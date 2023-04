Luuk Seijkens helpt Neerkandia aan derbyzege: ‘Ik ken wat jongens van ONDO, dan is het leuk om te winnen’

Tweede klasse D Spelend met lef, zorgt Rijen voor stunt: ‘In eigen huis zoveel meer zelfver­trou­wen’

Vechtend tegen directe degradatie nam Rijen het in eigen huis op tegen ‘de aanstaande kampioen’ Emplina. Met lood in de schoenen of met plannen om de bus te parkeren? Dat was voor Rijen niet aan de orde. Gelovend in eigen kunnen, deed de ploeg voetballend goed mee en maakte het zelfs aanspraak op de overwinning.