‘Luchtkwaliteit in grote delen van Brabant niet gemeten; extra meetstations nodig’

video Bijzondere dodenher­den­king om nooit te vergeten: zo herdacht Brabant

4 mei De Brabantse dodenherdenking 75 jaar na de bevrijding is er een om nooit te vergeten. Een grootse gezamenlijke herdenking zat er dit jaar niet in en massale kransleggingen om 20.00 uur waren er niet. Bekijk hierboven in de video hoe de herdenkingen op verschillende plekken in Brabant gingen in deze bijzondere tijd.