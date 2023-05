Lucaskerk in Den Bosch gaat tóch dicht: ‘U zult zo weinig parochianen overhouden’

Iets wegdoen omdat het kapot is? Bij het Repair Café denken ze daar anders over, en het is er nog gezellig ook

BERGEN OP ZOOM - Een gebroken hart repareren, dat wordt lastig. Maar verder zijn ze in het maandelijkse Repair Café in wijkcentrum ’t Hoofdkwartier tot veel in staat. Bij de start van het project was het zaterdag in ieder geval dringen om kapotte spullen te laten repareren. Initiatiefnemer Lex Noordsij was blij verrast met alle belangstelling. ,,Dit is boven verwachting.”