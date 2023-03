Luc (62) uit Den Bosch is campermakelaar: ‘Zie ze voorbijkomen van 15.000 tot 350.000 euro’

Francesco Ardito brengt Italiaans tempera­ment naar Et­ten-Leur: ‘Hier is het allemaal anders’

Bij toeval belandde hij in de selectie van Etten-Leur, maar hockeyer Francesco Ardito (22) lijkt na anderhalf jaar zijn draai gevonden te hebben. Een Italiaanse voormalig jeugdinternational; niet veel clubs kunnen zeggen dat ze zo iemand in hun gelederen hebben. ,,Ik ben niet bang geweest, fouten maken is gewoon een onderdeel van het hele proces.”