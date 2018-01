Loverboys opsporen in Brabant: Soms speel je loverboy, soms 15-jarig meisje

Hij zag foto's die een man van zijn geslachtsdeel maakte en naar een jong meisje stuurde. Z'n kinderen stonden achter hem in beeld. Een ander maakte een naakte selfie, maar vergat het bedrijfslogo op de achtergrond.

Pronken op social media

Ook loverboys pronken op social media met hun verdiensten, wapens en drugs. Van Aartsen geeft leiding aan een klein, bont gezelschap professionals dat zoekt naar loverboys en hun klanten en slachtoffers. ,,Ik dacht eerst nog 'hoe kom ik aan hun gegevens?'. Maar die zorg heb ik niet meer."

In januari 2017 ging het meldpunt Watch Nederland van start; een gezamenlijk project van Terre des Hommes, slachtofferhulporganisatie Fier en het Centrum tegen Kinderhandel Mensenhandel (CMK). Sindsdien kwamen ruim 140 tips en hulpvragen binnen over loverboys en hun slachtoffers. De onderzoekers stelden 53 dossiers zo compleet samen dat de politie de onderzoeken voortzet. Twintig procent daarvan komt uit Brabant. Toeval door de kleine steekproef? Experts hebben er geen goede verklaring voor.

Anoniem

De thuisbasis van Watch Nederland is op de zesde verdieping van het Hague Cyber Security Delta-gebouw in Den Haag. In een kleine, propvolle kamer staan vier aaneengeschoven tafels met daarop dubbele beeldschermen. Het team bestaat uit een oud-rechercheur, criminologen, een data-analist en forensisch ict-specialisten. Alleen Van Aartsen - oud-journalist en jurist - wil niet-anoniem vertellen over hun werk. De rest blijft buiten beeld. Ze verhuizen binnenkort naar een nieuwe locatie. De ramen worden daar nog beplakt. Ze nemen geen risico. Want de jongemannen die het team opspoort, handelen niet alleen in meisjes voor illegale seks, vaak zitten ze ook met hun handen in drugscriminaliteit en hebben ze wapens.

Quote Illegale prostitutie met minderjarige slachtoffers gebeurt vaak één op één in een kelderbox of hotelkamer. Gideon van Aartsen

Van Aartsen: ,,Ze spiegelen zich vaak aan criminele filmhelden of rappers." Watch ziet ze op hun social media-accounts pochen met pistolen en drugs. Dat helpt slachtoffers. Want die bijvangst kan de politie reden geven iemand van straat te halen. Soms is dat het hoogst haalbare. ,,Maar dan kunnen we voor de slachtoffers in ieder geval een veilige plek zoeken en zorg bieden." Want mensenhandel is lastig te bewijzen, zegt Van Aartsen. ,,Er moet heel veel worden bewezen. Illegale prostitutie met minderjarige slachtoffers gebeurt vaak één op één in een kelderbox of hotelkamer."

Het team van Watch vult de dossiers met online informatie uit openbare bronnen en door rechercheren op straat. De ex-politievrouw spreekt na een tip of online gevonden informatie met familie en vrienden van een mogelijk slachtoffer en post op plekken waar de loverboy mogelijk actief is. Tegenover haar zit verscholen achter twee beeldschermen een stug doortypende twintiger die een informatica-opleiding volgde en zich inmiddels forensisch specialist mag noemen. ,,Ik stel digitale sporen veilig." De informatie die hij boven water haalt, is voor iedereen met een laptop en internettoegang vindbaar. Maar door z'n kennis en creativiteit komt hij veel dieper en verder dan een hobbyist. Van ieder feitje legt het team vast hoe en waar de informatie is gevonden. Het moet standhouden in de rechtbank.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Foto ter illustratie © Thinkstock

Nog geen veroordelingen

Tot veroordelingen heeft het werk nog niet geleid, daarvoor is het project nog te jong, zegt Van Aartsen. Wel hebben ze - in samenwerking met lokale hulpverleningsinstanties zoals het Eindhovense Lumens - meerdere minderjarige slachtoffers uit de onveilige situatie gehaald.

Uit de laptop van de jonge ict'er klinkt ineens het zware kabaal van een startende racemotor. Hij is op 'een goudmijn' gestuit. Het klinkt als een patserig Youtube-filmpje. Hier kunnen ze zich een volle dag op uitleven, zeggen de onderzoekers tevreden tegen elkaar. Over hun vondst geven ze niets prijs. Waarschijnlijk beelden van meerdere potentiële verdachten en locaties. Wie zijn die loverboys? Waar wonen ze? Hebben ze vuurwapens? Internet geeft veel prijs. Sommige zaken rondt het team in een dag af, soms duurt het weken.

Quote Loverboys hebben allemaal een crimineel verleden. Allemaal Gideon van Aartsen

De meisjes zijn vaak nog geen vijftien jaar. Hun kwelgeesten niet ouder dan dertig. Veelal allochtonen; Marokkanen, Turken, Antillianen en Roma. Relatief weinig autochtone Nederlanders, zegt Van Aartsen. ,,Loverboys hebben allemaal een crimineel verleden. Allemaal." Maar pubermeisjes dwingen tot seks tegen betaling is veiliger dan drugshandel. Geen concurrenten die je koopwaar met geweld stelen, geen zwakke slachtoffers die uit schaamte geen alarm slaan. En het is lucratief: 'vraagprijzen' zijn vijftig tot honderd euro per halfuur, afhankelijk van wat een meisje met een man moet doen. Watch Nederland hoorde van een jong slachtoffer uit Zeeland dat in Antwerpen dagelijks twintig klanten moest afwerken. ,,Ze is twintig keer per dag verkracht. Dat meisje is totaal naar de gallemiezen geholpen." De aanpak lijkt soms op die van georganiseerde drugssmokkel: samenwerkende groepen loverboys die tot over de grens werken. ,,We troffen er nu eentje met waarschijnlijk meer dan vijftig slachtoffers."

Actief dwars zitten

Watch probeert loverboys ook op een actievere manier dwars te zitten: door de klanten angst aan te jagen met realistische nepadvertenties. ,,Daar maken we hun handel mee kapot." Zeven lokkertjes stonden anderhalve dag online. Er werden niet open en bloot minderjarigen aangeboden, maar volgens de tekst ging het om 18- of 19-jarige meisjes. Een signaal dat het mogelijk niet klopt. Net als wanneer een meisje schrijft dat ze 'alles wil doen' Of: 'ook lekker anaal', 'zonder condoom' en 'na 16.00 uur', voor die tijd zitten minderjarigen immers op school. De advertenties werden ruim elfduizend keer bekeken. Bijna 1300 mannen wilden 'bestellen'. Bij 84 mannen deed Watch een steekproef: 'Ik ben 14 jaar, vind je dat erg', lazen de geïnteresseerden in hun mail. Zestig van hen wilden de afspraak doorzetten.