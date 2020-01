Loverboy dwingt Belgische (20) ‘met aantrekken en afstoten’ tot prostitutie

Annie Reuvers overlijdt daags nadat haar woonwagen is fijngekne­pen en afgevoerd

27 januari OSS - Woonwagenbewoonster Annie Reuvers heeft maar een paar dagen in een gewoon huis gewoond. Zaterdag overleed ze op 59-jarige leeftijd, na een lange strijd met de gemeente Oss. ,,Donderdag hebben we de laatste spullen opgehaald, vrijdag werd de woonwagen fijngeknepen, een dag later was Annie dood.”