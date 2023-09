Loterijfonds Ravenstein bijt in het stof; parochie vrij om Luciakerk te verkopen

Inchecken niet mogelijk in bussen van Arriva door landelijke storing, gratis reisje voor passagiers

Een financiële meevaller voor busreizigers woensdagochtend. Door een landelijke storing bij Arriva was inchecken niet mogelijk. Ook werkten de digitale inframotie in de bussen niet. Een woordvoerder van Arriva laat weten dat de problemen in Brabant kort voor 11.00 uur verholpen zijn.