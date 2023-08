Loslopende honden jagen reeën op in Drunense Duinen: twee eigenaren beboet

Negentien appartemen­ten voor Erp, maar bakkende buurman heeft er zorgen over

ERP - Geen nieuwe winkels op de plek in Erp waar eens de meubelzaak van Goossens zat, maar negentien appartementen voor starters en senioren. Mits de Raad van State instemt, want de bakker ernaast aan de Kerkstraat heeft nog wel wat zorgen over het plan.