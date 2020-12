Loop je nu links of rechts van de weg? Zo maak je coronaproof een wandeling

Door de bossen, langs de zee, door dorpjes en in steden: we wandelen flink wat af sinds de coronacrisis. Op sommige plekken is het al enkele weken enorm druk. En dat levert soms irritatie op. De wandelaars krioelen vaak letterlijk langs elkaar heen. Onder de wandelliefhebbers brengt dat een oude discussie terug: wandel je nu links of juist rechts?

Je herkent het wel. Je komt iemand tegen op de stoep en wijkt allebei uit naar dezelfde kant. Ongemakkelijk schuifelen jullie van links naar rechts, totdat één van de twee een kant kiest en snel zijn weg vervolgt.

Ooit waren de regels dat voetgangers aan de linkerkant van de weg moesten blijven. Op die manier kon je het naderende verkeer beter zien, wat voor voetgangers veiliger was. In 1991 werd deze wet geschrapt, omdat bij bepaalde situaties het veiliger is om aan de rechterkant te lopen. Nu mag je als wandelaar zelf bepalen waar je loopt. In het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens staat dat als er geen trottoir of fietspad is, voetgangers gebruik mogen maken van de berm of de uiterste zijde van de rijbaan. Je mag zelf inschatten welke kant veiliger is.

‘Het wordt vaak soepel opgelost’

,,Het zou veel makkelijker zijn als we afspraken hadden hoe we moeten lopen op de fiets- en voetpaden″, vertelt Bregje Schipper. In 2015 is Schipper begonnen met haar populaire Wandelvrouw blog. Ze blogt over haar wandelervaringen, routes, weetjes en verder alles wat te maken heeft met wandelen. De discussie over het links- rechtslopen komt ook haar bekend voor. ,,Ik liep ooit de Alkmaarse vierdaagse, daar werd de weg niet afgezet. Je bent dus verkeersdeelnemer. Er reden ook wagens door de straat. De wandelaars liepen midden op de weg, alsof de weg van hen was. De ene liep links, de ander liep rechts. Ik vroeg me op dat moment af hoe dat precies in elkaar zat. Ik dacht altijd dat je links moest lopen, maar dat is niet geregeld in de wet.″

Sinds de coronacrisis ziet ze dat steeds meer wandelaars onderweg zijn. Soms levert dat problemen op: ,,Ik zie vooral dat op fietspaden je elkaar in de weg loopt. De een komt van rechts, terwijl de andere van links komt en je elkaar tegemoet loopt. Het wordt vaak wel soepel opgelost.″

Quote Bij rechts lopen heb ik het gevoel alsof ik aan de goden overgele­verd ben

Fanatieke links- of rechtslopers

Zelf schreef ze al eens eerder een blog over het onderwerp, waar ze reacties kreeg van fanatieke links- of rechtslopers: ,,Ik blijf links lopen echt veiliger vinden. Bij het links lopen heb je meer controle over het tegemoetkomend verkeer. Bij rechts lopen heb ik het gevoel alsof ik aan de goden overgeleverd ben.″ Een andere wandelaar vindt dat juist rechts veiliger is: ,,Ik doe al jaren aan hardlopen en mijn ervaring is dat als ik links loop er alleen maar onhandige en onveilige situaties ontstaan.″

De verdeling tussen rechts- en linkslopers komt vooral omdat beide richtingen zowel voor- als nadelen hebben. Links lopen voelt voor veel wandelaars onnatuurlijk, maar je ziet wel het tegemoetkomend verkeer aankomen. Het nadeel is dat het verkeer voor je moet uitwijken. Aan de rechterkant loop je juist met de verkeersstroom mee, maar dan zie je het verkeer niet aankomen. De reacties onder de blog blijven daarom ook verdeeld. Veel mensen zijn nog steeds gewend om links te blijven wandelen: ,,Ik blijf voorstander van links lopen op wegen waar geen fiets- of voetpad is. Ik wil een fietser, brommer of auto aan zien komen.″ Weer een andere groep vindt dat je als een weggebruiker moet gedragen, dus ‘rechts is de beste keuze’.

Wat is de beste keuze?

Niet gek dus dat de meningen zo uit elkaar lopen. Maar wat is nu de beste keuze? Volgens Schipper zijn er verschillende situaties. ,,Op de openbare weg moet je gedragen alsof je daar eigenlijk niet hoort te zijn. Je stapt van de weg af op het moment dat er verkeer aankomt. Dat kan het beste als je van links aankomt. Je moet inschatten op de openbare weg wat voor jou veiliger is, maar je moet ook zorgen dat je geen andere verkeersdeelnemers in de weg loopt.″ De ANWB benoemt wanneer je langs de linkerkant van de weg loopt, je het verkeer beter voor je ziet naderen. Het is daardoor makkelijker om uit te wijken naar de berm wanneer dat nodig is.

,,Je hebt natuurlijk de fiets en voetpaden, die zijn vaak gecombineerd″, vertelt Schipper. ,,Daar vind ik dat je als wandelaar rechts moet lopen. In Nederland rijden en fietsen we ook aan de rechterkant van de weg. Er ontstaan nare situaties als wandelaars toch links gaan lopen. Je rijdt tegen elkaar op.″ In de bossen is voor Schipper hetzelfde: ,,Nog steeds rechts, want je bent gewoon een verkeersdeelnemer.″

Anderhalvemeterregel

Maar hoe houd je nu met de anderhalvemeterregel nog meer rekening met andere wandelaars? De ANWB heeft een etiquette voor wandelaars samengesteld. Zo wordt het advies gegeven om links van het fietspad te lopen, zodat je genoeg afstand kan houden. Blijf verder in je eigen omgeving, want daar ken je de omstandigheden het beste. Ga ten slotte zo vroeg mogelijk op pad, want zo kom je minder mensen tegen.