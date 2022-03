Lokale partijen winnen in Brabant, maar níet Hans Smolders

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 kwam in 38 Brabantse gemeenten al een lokale partij als winnaar uit de bus. Hoe dat nu precies uitpakt, is nog niet te zeggen, maar zeker is dat de lokale partijen in veel Brabantse gemeenten met de overwinning gaan strijken. Dat is niet het geval in de steden: daar zijn het de landelijke partijen die zich de grootste mogen noemen. D66 in Den Bosch, GroenLinks in Tilburg en Eindhoven en de VVD in Breda.