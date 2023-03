Lokaal Meierijstad: ‘8,8 miljoen euro voor nieuwe raadzaal is onzinnig plan’

De Bredase tiener die droomde van NAC wordt nu gezien als toekomstig Oran­je-doel­man

Het was zijn doel om de onbetwiste doelman van NAC te worden. Tegenwoordig is Bart Verbruggen als 20-jarige de rots in de branding van Anderlecht en voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. Gisteren meldde hij zich in Zeist voor de kwalificatieduels met Frankrijk (vrijdag) en Gibraltar (maandag).