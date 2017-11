Logistiek blijkt banenbubbel. Hoe zit het met werk in jouw gemeente?

BREDA - De logistiek is niet de banenmotor die de economie van West-Brabant uit de crisis trekt. Terwijl de werkgelegenheid in deze streek met twee procent is gegroeid, neemt het aantal banen in de veelgeprezen sector vervoer en opslag alleen maar af.

Dat blijkt uit de werkgelegenheidsenquête die is gepresenteerd door de Regio West-Brabant RWB.

Bestuurders noemen het nu al een trendbreuk: de werkgelegenheid in West-Brabant stijgt na een neergang van jaren weer. Maar tegelijkertijd blijkt dat het aantal banen in de logistiek afneemt. Dat is opvallend, want West-Brabant is al vier keer uitgeroepen tot ‘logistieke hotspot' van Nederland’.

Quote Er zijn percelen gekocht, er zijn bedrijven in aanbouw… Alleen de banen zijn er nog niet. Boaz Adank, wethouder van Economische Zaken in Breda

Uit de laatste cijfers van het samenwerkingsverband Regio West-Brabant blijkt dat er zo’n 325.000 banen zijn in deze streek. De groei zit ‘m met name in detailhandel, groothandel en onderwijs. Maar het zijn vooral de flexwerkers die floreren. Het aantal uitzendbanen is gegroeid met meer dan 17 procent.

Intussen neemt het aantal banen in de logistiek af. Vervoer en opslag hebben een verlies van 65 banen moeten melden. Dat is betrekkelijk weinig, maar in een streek waar logistiek min of meer zalig is verklaard is dat op zijn minst een opvallende ontwikkeling. Zelfs het aantal uitzendkrachten in de logistiek is afgenomen, terwijl alle anderen sectoren groei laten zien.

Volledig scherm Het Logistiek Park Moerdijk zoals dat er in de toekomst uit moet gaan zien.

Namens de RWB laat de Bredase wethouder van Economische Zaken, Boaz Adank, weten dat het geen verontrustende gang van zaken is. ,,Er zijn percelen gekocht, er zijn bedrijven in aanbouw… Alleen de banen zijn er nog niet. Maar die komen er wél. Dat zul je over een paar terug zien in de statistieken. Neem het Logistiek Park Moerdijk. Daar hebben we het al jaren over. Maar dat bedrijventerrein gaat pas banen opleveren als het is ontwikkeld’’, zegt Adank.

De grootste werkgever in West-Brabant is de zorg. Daarin vinden 47.216 mensen een baan. Dat is bijna een op de zes werknemers.