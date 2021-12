Lockdown of niet, kapster in Schijndel gaat open, voor even dan: ‘Ik ben geen wappie hoor’

Dit bericht plaatste Hetty van Alebeek van Haarstudio Image Van Alebeek aan de Boschweg in Schijndel dinsdag nog voor negen uur ’s morgens op Facebook: ‘Ik heb besloten om vandaag open te zijn, ik ga het verders niet uitleggen of in discussie. Jouw keuze is vrij om te komen of niet te komen. Het wordt tijd dat er iemand op gaat staan in deze bizarre tijd. En ik neem corona zeker serieus maar ze gaan nu echt te ver!’