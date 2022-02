Liz (22) wil géén geslachtsoperatie: ‘Ik heb geen probleem met mijn penis’

Een jaar geleden stond Brabant op de schaatsen, zo zag dat eruit

Met temperaturen die stijgen tot 13 graden in Brabant deze week, is het moeilijk te geloven dat we in 2021 rond deze tijd konden schaatsen. Een koudegolf hoeven we volgens de weerdeskundigen in februari van dit jaar in ieder geval niet meer te verwachten. Maar gelukkig hebben we de foto’s nog: zo zag het schaatsfestijn eruit in Brabant.

10 februari