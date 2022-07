LIVE | West-Brabant is meest tropische plek van het land, vanaf nu geldt code oranje

Nieuwsover­zicht | Vanaf maandag geldt het Nationaal Hitteplan - Dronken automobi­list rijdt sloot in

Een automobilist met meer dan één glaasje te veel op, reed zich zaterdagavond in en ook weer uit de sloot in Oss. De eerste wandeldag van de Nijmeegse Vierdaagse gaat is geschrapt door de hete weersverwachting. Diégo uit Heeswijk-Dinther mocht onverwacht drummen met The Killers in een vol Ziggo Dome. En de warmste dag van 2022 is op komst. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van zondag.

17 juli