LIVE: Vragenuurtje KBO Brabant & Catharina Ziekenhuis over corona

Vragen kunt u vanaf nu stellen via WhatsApp. Het telefoonnummer dat u daarvoor kunt gebruiken is 06 - 13 81 35 42. Heeft u vragen over het virus zelf of over een eventuele ziekenhuisbehandeling versus een thuisbehandeling. Of wilt u gewoon weten in hoeverre u nog op de koffie kan bij de buurvrouw? Stuur ze in en de specialisten van het Catharina Ziekenhuis zullen proberen ze te beantwoorden.