LIVE | Verdachten aanslagen met mortierbommen in Hedel en Kerkdriel wilden ‘alleen maar afschrikken’

Video Jan van Spaandonk was coach van de bobslee­ploeg in 1984: 'Ik krijg een warm gevoel als ik terugdenk'

Jan van Spaandonk was er in 1984 bij: de Olympische Winterspelen in Sarajevo. Hij was toen de coach van de bobsleeploeg en hij heeft nog veel spullen en warme herinneringen aan die tijd. ‘Nu de Spelen zijn, komt toch dat gevoel weer naar boven van: dat heb ik ook meegemaakt.’ Jan laat vol trots zijn collectie zien met onder meer een pet vol speldjes, volle fotoalbums en de bobslee waarmee zijn team naar beneden ging.

12 februari