LIVE | Verdachte ronselde aanslagplegers De Groot, verstrekte adressen en betaalde hen: ‘Dat is niet waar gewoon’

Wim S. vrijgespro­ken van moord op Heidy Goedhart; ‘Hij verdient een Oscar’, zegt haar zus

DEN HAAG/KAATSHEUVEL - Wim S. wordt vrijgesproken van de moord op zijn toenmalige vriendin Heidy Goedhart in Kaatsheuvel. Het gerechtshof in Den Haag komt tot de conclusie dat er onvoldoende bewijs is en vindt ook de bekentenis die S. onder druk van undercoveragenten aflegde, onbetrouwbaar.

16 februari