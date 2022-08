LIVE | Tienduizenden wielerfans zien renners door Brabant rijden tijdens tweede etappe La Vuelta

Geen tranen (meer) voor Udense zangeres Nona, wél keihard genieten van grote podia deze snikhete zomer

UDEN - North Sea Jazz, Pinkpop, Concert at Sea; het was een hot zomer voor de Udense (soul)zangeres Nona. Ze kon gelijk het podium op met nieuwe nummers van haar tweede album No Tears in My Champagne. Over de liefde in alle facetten, van horror tot halleluja. ,,En alles daartussen in.”

19 augustus