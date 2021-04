LIVE | Terrassen zijn weer open met verplichte gezondheidscheck, vreugde bij Brabantse horeca

Openbaar Ministerie vervolgt ontslagen officier van justitie voor verduiste­ring

22 april DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie Oost-Brabant vervolgt een voormalig officier van justitie voor verduistering en valsheid in geschrifte. De man zou als secretaris-generaal van de International Association of Prosecutors (IAP) grote geldbedragen van de organisatie in eigen zak hebben gestoken, zo meldt justitie in een persbericht.