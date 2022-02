LIVE | Stormschade door Dudley, Eunice en Franklin loopt op naar half miljard euro

Nieuwsover­zicht | Vermogen aan goud, zilver en sieraden gestolen bij goudsmeden - Inzetten besmet zorgperso­neel serieuze optie

In de zorg worden noodplannen gemaakt waarin staat dat besmet personeel mag komen werken als de nood aan de man is. Zorginstellingen en ziekenhuizen kampen met een hoog ziekteverzuim. Door de aanstaande versoepelingen van de coronamaatregelen kan onder andere de horeca hard gaan werken aan de carnavalsplannen. Verder was er een ‘bijzondere’ woninginbraak in Hank, werd Wim S. vrijgesproken van de moord op Heidy Goedhart, zijn twee goudsmeden in Nuenen en Eindhoven bestolen en is de noodopvang op het Autotron bijna klaar voor gebruik. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.

16 februari