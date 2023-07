LIVE | Regen en onweer trekt over Brabant: festivals afgelast

Best heeft nu een Cruyff Court, en de jongeren hadden er de mooiste ideeën voor

BEST - Een veldje om met kinderen uit de buurt te voetballen en een plek waar jong en oud kan bewegen, spelen of recreëren. Best heeft nu een Cruyff Court Plus waar dat allemaal mogelijk is. Vrijdag is de nieuwe sportvoorziening officieel in gebruik genomen, TikTok-icoon Juwently was er ook bij.