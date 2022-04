LIVE | Paaspop groeit naar 35.000 fans per dag, zij belanden in een warm bad

Met videoPaaspopfans belanden na twee jaar afwezigheid in een warm bad op het muziekfestival in Schijndel. Alles voelt vertrouwd en het enthousiasme straalt er vanaf. Fans kunnen letterlijk een bad nemen op het festivalterrein, en op camping Paradise City kunnen zij zelfs baantjes trekken in een fris zwembad. Eindelijk kan het weer, na helemaal geen festival in 2020 en een ieniemienieversie vorig jaar september. Op 15, 16 en 17 april staan er meer dan 200 acts geprogrammeerd en kunnen de 30.000 bezoekers per dag hun hart ophalen. Volg via dit liveblog wat er zoal op het festivalterrein gebeurt.