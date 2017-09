LIVE: Overvallers Mien Graveland voor de rechter, 'ik schaam me diep'

De drie bezweren dat wat er gebeurde niet de opzet was. Jacky is het huis niet in geweest, maar bleef in de auto. Mevrouw Graveland liet Rizwan, gekleed in een jas van het gasbedrijf, binnen. Hij zegt dat hij haar 'enkel een duwtje' gaf en dat ze zich misschien tegen zijn zaklamp had gestoten. Toen hij geen geld vond wilde hij het huis uit, maar toen kwam Henk net binnen. Samen bonden ze de vrouw vast, doorzochten het huis nog een keer en vluchtten toen met Jacky. Henk heeft een ander verhaal: hij is weliswaar binnen geweest, maar Rizwan kwam net de trap af en ze zijn meteen gevlucht. Van vastbinden weet hij niets, laat staan mishandeling.