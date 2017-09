LIVE: Overvallers Mien Graveland uit Helmond voor de rechter, schokkende foto's getoond in rechtszaal

Achtergrond

De fatale overval vond plaats op 29 augustus 2014. De zoon van mevrouw Graveland vond zijn moeder (86) 's middags, gruwelijk mishandeld en met plastic banden vastgebonden aan de tafelpoot. Die avond overleed ze in het ziekenhuis.

Hoewel de politie vanaf de eerste minuut vol inzette op de zaak, wierp het onderzoek pas twee jaar later echt vruchten af. Een vingerafdruk en dna wezen naar een eerste verdachte en na lang speuren kreeg de politie er uiteindelijk 5 achter de tralies.

Achteraf blijkt nu dat de Nuenense Jacky W. (31) de aanstichter was. Hij hoorde van zijn neefje (32) dat de achterbuurvrouw van diens moeder veel geld in huis zou hebben. Een inbraakpoging in december 2013 mislukte. Het liet hem niet los en volgens het onderzoek benaderde hij toen Henk van D. (32), die twee wagens verderop op het kamp woont. Deze had aanvankelijk niet zoveel interesse, maar een maat van hem, Rizwan V. (25) kon wel geld gebruiken. Toen de twee plannen maakten, sloot Henk zich alsnog aan.

Duwtje

De drie bezweren dat wat er gebeurde niet de opzet was. Jacky is het huis niet in geweest, maar bleef in de auto. Mevrouw Graveland liet Rizwan, gekleed in een jas van het gasbedrijf, binnen. Hij zegt dat hij haar 'enkel een duwtje' gaf en dat ze zich misschien tegen zijn zaklamp had gestoten. Toen hij geen geld vond wilde hij het huis uit, maar toen kwam Henk net binnen. Samen bonden ze de vrouw vast, doorzochten het huis nog een keer en vluchtten toen met Jacky. Henk heeft een ander verhaal: hij is weliswaar binnen geweest, maar Rizwan kwam net de trap af en ze zijn meteen gevlucht. Van vastbinden weet hij niets, laat staan mishandeling.

Volledig scherm Het bidprentje van Mien Graveland. © Jurriaan Balke

Zwijgen

Dat officieren van justitie Caroline Krol en Juliette Nederlof de juiste mannen hebben is duidelijk: alle 5, ook het tipgevende neefje en zijn vriend, hebben bekend. Maar: wat is er binnen gebeurd? Wie heeft de Helmondse zo afschuwelijk toegetakeld? En: waarom?

Ze leggen gekwalificeerde doodslag ten laste. Dat is net geen moord. Bij moord moet sprake zijn van vooropzet, een plan om te doden. Doodslag is in een opwelling, bij een gevecht. Gekwalificeerde doodslag is evenmin gepland, maar wel bewust uitgevoerd. Het gaat er dan meestal om om slachtoffers of getuigen het zwijgen op te leggen.

Vanaf 09.00 uur behandelt de rechtbank donderdag - openbaar - het dossier. Volgende week dinsdagmiddag is het woord aan de officieren en komen zij met hun strafeis. Als de tijd het toelaat zal dan de eerste advocaat pleiten, de volgende dag is helemaal gereserveerd voor de overige pleidooien. Het vonnis wordt woensdag 1 november uitgesproken.

Onze verslaggever Max Steenberghe twittert donderdag live vanuit de rechtszaal.