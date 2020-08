LIVE | Opnieuw snikhete dag in Brabant, Rijkswaterstaat zaagt stuk van klep Merwedebrug

Zorgcentra West-Bra­bant alert op tweede coronagolf, maar de boel gaat ‘niet op slot’

7:00 BREDA/ROOSENDAAL - De dreiging van een tweede golf coronabesmettingen is nog geen aanleiding voor de grote zorgcentra in West-Brabant om de deuren weer in het slot te gooien. ,,Maar we blijven alert’’, zeggen woordvoerders van Tante Louise en Thebe.