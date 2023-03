LIVE | Opkomst nog steeds iets hoger dan vier jaar geleden, overal in Brabant lange rijen om te stemmen

Brabanders kiezen vandaag welke partijen de komende vier jaar de dienst uitmaken in de Provinciale Staten en waterschappen. Bij diverse stembureaus was het 's ochtends al druk, vooral op de stations stonden flinke rijen. Ook heel wat bekende politici uit de provincie hebben al gestemd in hun woonplaats. De opkomstcijfers zijn voorlopig iets hoger dan vier jaar geleden.