LIVE | Ongeluk door extreme gladheid, skiën kan nu gewoon in Oss

Schikken met de Van Laarhovens? Dat gaat niet zomaar

10 februari TILBURG - Het Openbaar Ministerie is met Johan en Frans van Laarhoven in gesprek over het treffen van een schikking. Daarmee zou de strafzaak tegen de twee Tilburgse broers en hun medeverdachten van de baan zijn. Maar sinds vorig jaar is het Openbaar Ministerie verplicht om zulke grote schikkingen voor te leggen aan een onafhankelijke commissie.