LIVE | Ongeluk door extreme gladheid, NS zet meer treinen in

Deze online en corona­proof activitei­ten gaan wél door tijdens carnaval in Brabant

11 februari Oke, oke, dat carnaval niet doorgaat in de vorm die we allemaal kennen, weten we nu wel. Maar net zoals Kerst en Pasen, gaat de viering gewoon door. Hoe we dat doen? Nou, online vanaf de bank via laptop, tablet of televisie. Óf op de fiets. Met gek pekske aan of niet. Dit zijn de online en coronaproof activiteiten in Brabant die wél doorgaan.