LIVE | Nuenen neemt het op tegen derdeklasser Groen Wit in finale districtsbeker

Rondrei­zend ‘griezel­cir­cus’ jaagt mensen de stuipen op het lijf en zoekt nieuwe aanwas: ‘Het lijkt in de genen te zitten’

WAALWIJK - Het is een bijzondere hobby: anderen aan het schrikken te maken. Een groep angstaanjagende types bezoekt daarvoor feesten en evenementen. Wie bij dit bonte gezelschap wil aansluiten, kan in Waalwijk auditie doen. ,,Het is verslavend.”