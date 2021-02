LIVE | Koud, maar veel zon vandaag - NS past dienstregeling aan

Stroomnet vol in bijna heel Brabant: dat zit zonnepar­ken in de weg

9 februari DEN BOSCH/TILBURG - Nog vóór Brabant deze zomer definitieve plannen voor zon- en windenergie moet inleveren, lopen die op veel plaatsen vast. In een groot deel van de provincie is per direct amper of geen ruimte meer op het elektriciteitsnet.