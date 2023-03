LIVE I BBB verplettert ook in Brabant de concurrentie, CDA en Forum krijgen klappen

Forum voor Democratie en het CDA zijn de grote verliezers in Brabant. Forum wordt gedecimeerd in Brabant en zou volgens de Ipsos-peiling van negen zetels naar één gaan. Het CDA levert vijf zetels in als we op de exitpoll afgaan. Vier jaar geleden kreeg het CDA nog acht stoelen in Provinciale Staten, nu lijken het er niet meer dan drie te worden.