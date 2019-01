LIVE: Het gaat vandaag sneeuwen, minder treinen en flinke ochtendspits verwacht

video Sein brand meester gegeven voor brand in busstal­ling in Lith, nablussen gaat nog de hele dag duren

29 januari LITH - In de busstalling van Maaskant Reizen in Lith is dinsdagochtend een zeer grote brand uitgebroken. De brand heeft een groot gedeelte van het bedrijfspand in de as gelegd. De brandweer heeft aan het begin van de middag het sein brand meester afgegeven.