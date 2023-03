LIVE | Drukte bij stemhokjes op het station, wie wordt de grootste in Brabant?

Een Dakar truck kopen? Het kan in Gilze: ‘Deze kans krijg je maar één keer in je leven’

GILZE - Altijd al in een echte Dakar truck willen rondscheuren? Binnenkort kan het. Versteijnen Trucks in Gilze doet er namelijk eentje van de hand. Je moet wellicht wel wat autogekke vrienden zo gek krijgen om mee te betalen, want er hangt een prijskaartje van 185.000 euro aan het voertuig met 1000 pk.