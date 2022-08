LIVE | Den Bosch loopt uit voor La Vuelta

De Ronde van Spanje start zaterdag in Den Bosch, en dat is goed te merken in de stad. Langs het parcours door de binnenstad staan al ruim voor de start wielerfans die de beste plekjes hebben bemachtigd om de renners recht in de ogen te kunnen kijken. Met Robert Gesink in de rode leiderstrui voorop. De wielrenners starten om 13.15 uur. Volg alles over La Vuelta in dit liveblog.