LIVE | Dag 2 van Paaspop is zonnig en erg druk, pendelbussen rijden af en aan

Met video Paaspop barst los onder perfecte omstandig­he­den: 'We hebben het festivalge­voel gemist’

SCHIJNDEL - Heerlijk zonnig weer, een festivalterrein waar je u tegen zegt en een keur aan artiesten en muziekstijlen om uit te kiezen. Dat is ‘normaal’ al een buitengewoon blijmakende combi, maar na twee coronajaren spat de zin in Paaspop er helemaal aan alle kanten vanaf. ,,It’s fucking nice to be back.’’

15 april