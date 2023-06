LIVE | Code oranje: stevige buien boven Brabant, wateroverlast in Zeeland

huisarts vertelt De hele rug van het kleine meisje zit onder de uitslag, zoiets heeft ze nog nooit gezien

De 2-jarige Fleur zit onder een vuurrode uitslag. Moeder is enorm ongerust. Huisarts Rutger Verhoeff ziet al snel wat de oorzaak is. Hij schrijft erover in de rubriek Huisarts Vertelt.