LIVE | Code oranje opgeheven in Brabant, meeste snelwegen weer vrij na verkeerschaos door sneeuwval

Code oranje is vrijdag om 14.00 uur opgeheven in Brabant, meldt het KNMI. Het winterse weer zorgde vrijdag voor enorme problemen voor het weg- trein- en vliegverkeer. Daardoor werden diverse Brabantse snelwegen afgesloten. Op knooppunt De Hogt van de A67 is de geschaarde vrachtwagen inmiddels geborgen en de weg is weer vrij. Op de A58 zijn alle vrachtwagens van de weg en alle rijstroken zijn weer open.