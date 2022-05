LIVE | Code geel: buien trekken over Brabant

Nieuwsover­zicht | Schade door flinke regenbuien - Zwakste bewoners van flat móeten verhuizen

Flinke regen- en onweersbuien trokken donderdag over Brabant. Vrijdag lijkt dat in het oosten van de provincie nog wat erger te gaan worden. Verder kwamen in Roosendaal vijftig asielzoekers aan met behulp van een bus die door de burgemeester was geregeld en moeten zwakke bewoners uit een Osse flat noodgedwongen verhuizen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag.

19 mei