Live | Boeren blokkeren de N279 en distributiecentrum Jumbo in Veghel

Steeds meer boeren lijken zich te verzamelen bij het distributiecentrum. Niet alleen de poorten bij het distributiecentrum zijn geblokkeerd; ook meerdere toegangswegen rondom de Amert worden geblokkeerd.

‘Plattelanders, het is tijd voor grote acties vanaf 4 juli. Nederland dicht, maar houd het netjes’, was te lezen in verschillende Telegramgroepen, waaronder Boeren in Opstand. In Brabant roepen de boeren op om Eindhoven Airport en diverse distributiecentra te gaan blokkeren. Ook Schiphol en de Rotterdamse haven worden genoemd.

Het is nog onduidelijk waar de politie in actie moet komen. ,,Wij zien ook dat op sociale media tot actie wordt opgeroepen, ook op vitale plaatsen zoals havens, Schiphol en distributiecentra", vertelt Willem Woelders, hoofd Operatiën bij de landelijke eenheid van de politie. ,,Maar ook wij hebben geen beeld van wat er precies gaat gebeuren.”

Politie staat paraat

In alle regio's staan extra politiemensen paraat. Landelijke eenheden zullen bijspringen op plaatsen waar het uit de hand kan lopen. Ook is volgens Woelders zwaar materieel van het leger beschikbaar. Distributiecentra in Brabant doen er alles aan om maandag draaiende te blijven. Een woordvoerster meldde eerder op vrijdag dat alles scenario's worden besproken. ,,We zijn in overleg met de politie, zodat eventuele blokkades gelijk kunnen worden weggehaald.”

Politie adviseert om thuis te werken

De politie adviseerde zondagavond al om maandag thuis te gaan werken. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de gehele dag vertragingen op de weg kunnen ontstaan. Extra weginspecteurs en verkeersleiders worden ingezet om alles in betere banen te leiden. ,,Gezien de informatie die er nu ligt lijkt morgen thuiswerken als het kan verstandig", vertelt Woelders. ,,Deze acties leiden toch vaak tot files en andere toestanden op de weg.”

Maandag 27 juni blokkeerden Brabantse boeren al meerdere snelwegen. Met hooibalen werd het verkeer op de A2 bij Best, A67 bij Liessel en de A50 bij Oss stilgezet. Ook trokken de boeren een dag later naar Den Bosch, richting het provinciehuis. Acht boeren gingen binnen het gesprek aan. Ook waren er protestacties langs wegen in Oisterwijk, Waspik en Moerdijk. Op woensdag 22 juni trokken de boeren al vroeg in de ochtend naar het Gelderse Stroe. Op de wegen leverde dat veel vertragingen op.

