LIVE | Aftellen tot de horeca opent, zo beleeft Brabant de versoepeling van de maatregelen

Over een paar uur is het zover. Om 12 uur heropent de Nederlandse horeca. Een moment waar vooral ondernemers, maar ook klanten, weken naar toe hebben geleefd. Behalve het heropenen van de horeca, is het vanaf deze maandag ook verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. Hoe pakken de versoepelingen van enkele maatregelen vandaag uit in de provincie? Volg het in ons liveblog.