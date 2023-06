Lithse legendes, onder meer over de snoek, straks te beluisteren via doek met QR-codes

‘Verontrus­tend’: minima lopen in Oss gemiddeld 570 euro mis aan toeslagen en voorzienin­gen

OSS - Minima in de gemeente Oss lopen gemiddeld 570 euro per jaar mis aan toeslagen en extra voorzieningen. Dat komt vooral doordat mensen niet op de hoogte zijn van het bestaan ervan en een aanvraag doen ingewikkeld is.